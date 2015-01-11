Новости Культура Слово, рождающее поэзию XVIII Региональные «Каслинские литературные чтения» прошли в эти июньские дни в городе Касли. Поэтические Чтения в Каслях, состоявшиеся 23 июня на базе Кинотеатра «Россия» – это яркое событие в культурной жизни области и логическое завершение творческого сезона для самодеятельных авторов Северной Зоны Челябинской области. В этом году география Чтений расширилась за счет авторов из городов Коркино, Озерск и Снежинск. Каслинские самодеятельные авторы постоянно заявляют о себе на разных площадках города и района, встречаются с ценителями литературного творчества в коллективах. Поэтические Чтения в Каслях – это возможность пообщаться с литераторами из соседних городов, более или менее объективно оценить свой творческий уровень. Главным событием Чтений-2019 стало вручение четвертой по счету Региональной литературной премии имени Раисы Боровковой «РАЙские яблоки». Эта литературная премия за личный вклад в развитие региональной литературы и пропаганду творчества местных самодеятельных авторов была учреждена каслинским Литературным Объединением в мае 2016 года. Лауреатом IV Региональной литературной премии имени Раисы Боровковой «РАЙские яблоки» в номинации «За верность родному слову» стала Людмила Анатольевна Сурнина – самодеятельный автор, участник Литературного объединения г. Касли. Людмила Анатольевна – желанный гость на всех городских и районных мероприятиях, ее стихи и рассказы с удовольствием слушают и малыши, и взрослые. В течение года Людмила Анатольевна неоднократно готовит творческие выступления, встречи и мастер-классы для воспитанников ДОУ, школьников и начинающих авторов. В номинации «За служение малой Родине» звание лауреата присуждено Елене Вадимовне Халдиной, самодеятельному автору, участнику Литературного объединения г. Касли. Именно Елена Вадимовна является инициатором и бессменным участников многих «литературных десантов» в Каслинском районе. Легка на подьем и проста в общении – такой знают и любят Елену в образовательных учреждениях города и района. Молодое поколение с замиранием слушает каслинские диалекты и народную речь, наполняющую произведения каслинского автора. А в номинации «Открытие» - за проекты, направленные на пропаганду творчества местных авторов, реализованные в 2019 году, диплом лауреата получила Люция Рифкатовна Левинская, преподаватель русского языка и литературы СШ № 24, под руководством которой ее воспитанники, ученики 5 «б» и 6 «в» классов, посещают мастер-классы местных авторов, участвуют в мероприятиях каслинского ЛитО и пишут свои первые произведения. Все лауреаты – участники каслинского ЛитОбъединения с разным творческим стажем. Стоит подчеркнуть, что премия – статусная и не имеет денежного эквивалента. Кроме памятных дипломов лауреаты были награждены специальными призами – символами премии: фарфоровой тарелью, наполненной уральскими яблоками. -Я убеждена, что инициатива вручения премии в память о Раисе Петровне – знаковая для литературного сообщества нашего города и района. Эту важную миссию по продвижению провинциальной литературы и культуры в целом, нужно всячески поддерживать и поощрять, - убеждена Людмила Ярославцева, участница каслинского ЛитО. На открытии Чтений выступили почетные гости мероприятия – председатель жюри Чтений-2019, член Союза Российских писателей, член Союза писателей России, поэт Александр Шубин (Озерск); член Союза писателей России Андрей Бойков (Снежинск) и поэт, руководитель молодежного литературного клуба «Кофе» при МЦБ имени Александра Кердана, лауреат первой степени областного фестиваля поэзии «Уральская лира» Никита Поповский (Коркино). -Каслинские авторы посредством таких мероприятий пытаются вырваться за рамки своей узкой «тусовки», стремятся расширить свой кругозор, поле своего общения, дают выплеск своей энергии и заряжают нас своей неутомимостью – это, безусловно, заслуживает уважения, - отметил специальный гость «Чтений-2019» Никита Поповский. В своем выступлении, посвященном современному состоянию уральской поэзии, он подчеркнул, что большинство участников Чтений – на верном пути: на пути совершенствования слова, рождающего поэзию. Что общего между литературой и спортом? Работа на результат и ограниченность во времени... Именно это утверждение положено в основу поэтического слэма (чтение стихов на время и на оценку жюри), который ежегодно проходит на каслинской земле в рамках литературных Чтений. В этом году соревнование проходило, как и всегда на подобных мероприятиях, довольно напряженно. Зрители и сами участники с большим азартом следили за ходом Чтений. Победителем конкурса-слема (I место) жюри назвало каслинского автора – Валентина Баранова. Вечерние Касли. 1. Размеренно томленье колоколен. Колокола «плывут», волнуя даль. Озёрный край, где каждый миг раздолен, Ткёт тишины вечернюю вуаль. Очнётся звон неведомостью новой, Чуть небеса убавят лишний свет, И нам любви лишиться бестолковой Уже нельзя. Ведь ей замены нет. 2. Колокола. Раздумием ударов Рассеяно падение небес, На лёгкое упрямство тротуаров, Где вольности размеренный процесс. Растянут звон в истоме удаленья; У трёх озёр шептательная тишь! И не случайна лёгкость обновленья. И нежен звук вшевеленный в камыш! (Валентин Баранов). Второе место жюри присудило автору из Снежинска Владимиру Яровому. Владимир не первый раз в Каслях и в кинотеатре «Россия». Белый лист Белый лист снова чист. Вновь выходит артист На подмостки. Из-за тьмы кулис Всё глядят глаза. Рвётся тишина на полоски. В зале пустота, Но соврать нельзя - Кредо. Истина в устах, И уходит страх. Кожи на душе Нету. Чередой потерь Отшумит метель Скоро. Ты откроешь дверь, И узнаешь ты, Что важней всего Слово. В прошлом обретём Фраз сплетённый ком. И на белый лист Выльем... Ищем в небесах, Расплетая нить, За созвездием Пса - Крылья!.. Крыльями взмахнём И росу стряхнём. Звёздную росу, С пылью. (Владимир Яровой) Третье место члены жюри единогласно присудили Елене Халдиной (Касли) за цикл детских стихотворений. Тыква-выква Кто сказал, что тыква – ты-ква, А не я-ква и не вы-ква? Тыкать тыкве все привыкли. Неприлично – тыкать тыкве! Ква-мадам – скажу вам прямо, – Уважаемая дама! (Елена Халдина) Кроме этого, Оргкомитет Каслинских Чтений учредил спецпризы для тех талантливых авторов, которые, несомненно, заслуживают внимания и глубокого прочтения. Это каслинский поэт Александр Котов. Была отмечена за серьезное выступление в слэме Анастасия Рачилова (Снежинск). Как оса ужалит в сердце: вспомнив бывшую обиду - не хочу с тобой сражаться, отвечать тебе не буду. И пусть облаком тумана седина ложиться в косы, а у глаз твоих небесных на ресницах снова росы… Мы давно уже расстались. Всё, что было- не забуду. Не хочу с тобой сражаться - отвечать тебе не буду. *** Рыжая девочка с именем мальчика видит волшебные сны, а на подушке так нежно раскиданы искорки юной души. Многое в жизни твоей переменится - ты повзрослеть не спеши! Пусть превратится кудрявое золото в пламя горячей любви. (Александр Котов) Из французской истории А Генрих Четвертый был добрый король, Легенда жива и поныне: Однажды на бале любовницы роль Решил предложить герцогине. Бутон нераскрывшийся он протянул – Шиповника дикую спелость, На даму прекрасную страстно взглянул, Во взгляде – отвага и смелость. Красавица вздрогнула, щеки и грудь Зарделись стыдливым румянцем, А Генрих Четвертый продолжил свой путь В галантном и вычурном танце. Вот ночь опустилась – закончился бал, Блуждают по залам лишь тени, Раскрыть поскорее король возжелал Бутон у цветка наслаждений. И вот герцогиня предстала пред ним, Как жаждал король этой встречи! Друг другом всю ночь наслаждались они, Горели желанья и свечи, И страсти людские сгорели дотла, Оставив на сердце пустыню. И, тихо, пока герцогиня спала, Оставил король герцогиню. Шиповник отцвел – возмутитель сердец, Зима закружила метели… А муж герцогини – счастливый отец, И дочь короля – в колыбели! (Анастасия Рачилова) В рамках насыщенной творческой программы «Чтений-2019» состоялось выступление гостя мероприятия поэта, руководителя молодежного литературного клуба «Кофе» при МЦБ имени Александра Кердана, лауреата первой степени областного фестиваля поэзии «Уральская лира» – Никиты Поповского. Он провел мастер-класс для каслинских авторов и познакомил присутствующих со своим творчеством. Осеннее На земле гепатитные листья Отражались в фонарных зрачках, Тихо спали тревожные мысли В своих серых небесных бачках. Разрослась грязь по всей оболочке Для рождения новых князей... Я дошел до излюбленной точки Моих старших по духу друзей. *** В прямоугольнике АBCD, В самом центре отрезка BD, Лежу жирной точкой. На полу в трёх шагах от дивана, Тишина по углам... Оправданье моей глухоте- Проникающий в мозг, проржавевшей заточкой Сон, трехмерный-сородич обмана. (Никита Поповский) Остается добавить, что эксклюзивные дипломы и сертификаты для победителей и лауреатов мероприятия создала талантливый каслинский дизайнер (она же – автор всех оригинальных обложек книг ЛитО) Оксана Кобелева (Талвинская). Ждем наших друзей и единомышленников на каслинской земле ровно через год! До новых поэтических встреч! Маргарита ХАЛТУРИНА, Председатель Оргкомитета Чтений. Фото – из архива ЛитОбъединения. Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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