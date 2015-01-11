СВОДКА происшествий и преступлений за прошедшую неделю

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 237 происшествий, возбуждено 17 уголовное дело, раскрыто 12.

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть было доставлено 9 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 8 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 9 выездов, Зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий без пострадавших.

Было составлено 217 административных протоколов, в том числе:

- за нарушение ПДД – 134 протокола;

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 37 протоколов;

- за появление в состоянии опьянения в общественных местах – 6 протоколов;

- за мелкое хулиганство – 33 протоколов.

Осуществлено 4 выезда кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотры мест происшествий, проведено 4 профилактических осмотров.

Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск