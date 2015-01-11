Уровень нитратов превышен в 6 раз: в Челябинской области продают опасные арбузы

В Сатке обнаружили арбузы, уровень нитратов в которых превышает норму в 4-6 раз – проверки с участием экспертов «Народного контроля» прошли в торговых сетях и на рынках.

«Безопасная норма употребления арбуза с таким содержанием нитратов для взрослого человека не превышает одной столовой ложки в сутки. Кормить детей такими арбузами категорически запрещено. Употребление нитратных солей чревато расстройством желудочно-кишечного тракта. Кроме того, они существенно снижают артериальное давление. Для гипертоников и гипотоников это опасно резким скачком давления вплоть до обморока», – комментирует координатор проекта «Народный контроль» Вадим Воробей.

Он напомнил, что самые безопасные арбузы привезут в Челябинскую область не раньше августа – их выращивают в Оренбургской и Архангельской областях. Как правило, там сельхозпроизводители придерживаются правил выращивания агрокультуры, поэтому содержание нитратов в ягоде соответствует нормам.

«При выращивании арбузов допускается использование нитратов, но в меру. Необходимо завершить их применение за две недели до того, как арбуз будет сорван. За этот срок растение успевает переработать нитратные удобрения», – отмечает Вадим Воробей.

Наименьшее количество нитратов находится в арбузах средних размеров. Нитратные соли неравномерно распределены по всему плоду. Больше всего их содержится ближе к хвостику и прилегающей к корке мякоти. В арбузах с большим количеством нитратов мякоть будет не хрустящая, а мягкая. В ней присутствуют ярко выраженные белые прожилки.

В региональном Роспотребнадзоре напомнили, как правильно выбирать летние лакомства. Овощи, фрукты, ягоды должны иметь характерный окрас плодов без признаков порчи и гниения, повреждений кожуры. Продажа загнивших, испорченных, с нарушением целостности кожуры овощей, бахчевых культур и фруктов в нарезку запрещена.

О спелости арбуза говорят целостный покров, яркий цвет корки и оранжевое пятно на боку. Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издает умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси – слабый хруст. Неспелый арбуз тонет в воде, а зрелый хорошо плавает.

Дыни выбирают в целом по тем же правилам, разница в том, что у дыни противоположная сторона от хвостика должна быть чуть мягкой, твердая говорит о том, что дыня незрелая. При щелчке по дыне звук должен быть глухим. От дыни обязательно должен исходить аромат, если запаха нет – брать ее не стоит.

Перед употреблением овощи и фрукты следует тщательно промыть под проточной водой руками или с помощью щетки. Ягоды, как и другие плоды, также требуют тщательного мытья перед употреблением.

https://dostup1.ru/society/Uroven-nitratov-prevyshen-v-6-raz-v-Chelyabinskoy-oblasti-prodayut-opasnye-arbuzy_118045.html