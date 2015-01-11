Спокойная афиша для спокойного уикенда!

В эти выходные в Озёрске тихо и спокойно: всего лишь несколько событий для вас и ваших детей! Наши соседи - города Миасс, Златоуст, Челябинск и Екатеринбург подготовили для собственных горожан, а также для гостей несколько крупных мероприятий, которые вполне могут посетить и озерчане! Проведите уикенд весело и беззаботно!

Озёрск

Все выходные

С 12 до 13-00

Городской парк: Зумба для всех!

14 июля

12-00 Детский парк

Игровая программа "Летний калейдоскоп"!

17-00 Городской парк

Юрий Половнев в авторской программе Сергея Малясова "Ещё раз о любви..."

Миасс

14 июля, глк "Солнечная долина"

Гонки по скоростному спуску "ГОНКА БЕЗ ЦЕПЕЙ".

Златоуст

Все выходные, парк культуры и отдыха «Молодёжный»

Бушуевский этно-фестиваль. На территории мероприятия будут работать следующие площадки: «Оружейник», «Деревня кузнецов», «Город мастеров», «Юные мастеровые».

Челябинск

13 июля

С 10 до 18-00 ТК Северо-Западный

Выставка кошек: на выставке будут представлены: кошки-Мейн Куны, Британцы, Невская Маскарадная, Персы, Курильские Бобтейлы, Шотландские Вислоухие, Ориенталы, Абиссинские, Бенгальские, самая маленькая кошка-Скиф Той Боб!

11-00 стадион "Лайка"

"ДЕНЬ СОБАКОВОДА": трасса с препятствиями для хозяина и его собаки, творческий конкурс хозяин+собака, конкурс костюмов.

Екатеринбург

Все выходные, площадь им. С. М. Кирова

20-00, Венский фестиваль музыкальных фильмов

13 июля

С 12 до 20-00, Парк им.В.В.Маяковского

Фестиваль «Уралгончарфест», тематические мастер-классы, интерактивные программы для детей и взрослых, ярмарка и выставки ждут всех, кто желает необычно и в хорошем настроении провести выходной день!

12-00, Центральная городская библиотека им. Герцена

В России идёт первый комикс-марафон. В рамках Недели Комикс-марафона состоятся лекции о комиксах и мастер-классы, творческие встречи с молодыми отечественными и зарубежными комиксистами, выставки, ярмарки комиксов, аллеи молодых комиксистов, творческие мастерские.