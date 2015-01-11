В Озёрске возбуждено уголовное дело по факту уличного грабежа

В городе Озерске сотрудники полиции установили подозреваемого в грабеже.
В дежурную часть управления МВД России по ЗАТО город Озерск обратился местный житель, 1984 года рождения, с заявлением, в котором указал, что на территории городского мини-рынка группа лиц в состоянии алкогольного опьянения нанесла ему телесные повреждения, при этом один из нападающих похитил телефон и деньги у потерпевшего. Ущерб составил около 10 000 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержан ранее неоднократно судимый, местный житель, 1996 года рождения.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного пунктом «г» частью 2 статьи 161 (грабеж). Максимальная санкция данной части статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
В отношении соучастников сотрудниками полиции проводятся следственные действия, направленные на установление роли каждого по данному преступлению. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Полицейскими телефон изъят и будет возвращен владельцу.
Ключевые теги: уголовное дело, грабёж, Озёрск.
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