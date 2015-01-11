Новый терминал внутренних авиалиний челябинского аэропорта готовят к открытию

В новом терминале челябинского аэропорта уже устанавливают оборудование – современные эскалаторы. В скором времени приступят к монтажу стоек регистрации.

Сделают – 20, для сравнения: сейчас в старом здании их 11. В три раза больше будет мест для стоянки самолётов. Сейчас их 14, будет – 47. Появятся 4 телетрапа. Пока их нет вовсе.

Строительные леса и сотни рабочих- вот так сейчас выглядит здание нового терминала. Из окна открывается вид на площадку для стоянки самолётов. Для воздушных судов подготовили 47 мест, к слову, сейчас их чуть больше десятка. А пройдя по этому трапу, пассажиры смогут сразу попасть с аэровокзала в самолёт. Не придется тратить время в ожидании “шаттлов”. В суровые морозы – лучшее решение.

Установили эскалаторы, не хуже чем в Домодедово и Шереметьево. А здесь в скором времени появятся стойки регистрации. Их будет 20, в два раза больше, чем сейчас.

Директор воздушной гавани Юрий Коньков показывает путь пассажира. Вот здесь он оставит багаж и поднимется на второй этаж – в так называемую “стерильную” зону. На третьем – вип-зал и служебные помещения. После реконструкции аэропорт сможет принимать два с половиной миллиона пассажиров в год. Действующий рассчитан лишь на полтора.

«В ближайшее время ждём поступления лифтов, в ближайшее время ждём систему обработки багажа и телескопические трапы. В новом терминале у нас будут установлены четыре телескопических трапа, эскалаторы ведущих европейских производителей. Система обработки багажа тоже европейского производителя», – рассказывает технический директор АО “Челябинское авиапредприятие”Алексей Слюняев.

Стены покрасят в стильный серый, пол украсит чёрно-белая плитка. С открытием нового терминала реконструкция аэропорта не закончится.

«Этот аэровокзал внутренней авиалинии мы начнём эксплуатировать в декабре. В январе нам надо будет уже дать строительную готовность для работ по реконструкции воздушного пункта пропуска, по расширению его в действующем терминале. Таким образом, мы с вами получим и новый терминал для внутренних воздушных линий, и новый терминал под международный сектор», – резюмирует генеральный директор АО “Челябинское авиапредприятие” Юрий Коньков.

Стройка продолжится и после саммитов ШОС и БРИКС. Проект реконструкции расчитан на десять лет вперёд.



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