Более 30 тысяч южноуральцев получат знаки отличия комплекса ГТО

По всей стране и в Челябинской области увеличились показатели по количеству принявших и выполнивших нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». К такому выводу пришла федеральный оператор комплекса «Готов к труду и обороне», изучив отчеты за II квартал нынешнего года.

Согласно данным, за отчетный период более 30 тысяч южноуральцев выполнили нормативы ГТО на различные знаки отличия, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам II квартала нынешнего года на знаки отличия тесты ГТО выполнили 30 029 южноуральцев (в том числе золото – 5480, серебро – 12 190, бронза – 12,359). Для сравнения: за II квартал 2018 года число жителей Челябинской области, выполнивших нормативы ГТО на знаки отличия, составило 11 137.

Сохраняется положительная динамика роста интереса к движению ГТО и показателям. Так, впервые приняли участие в сдаче нормативов во II квартале нынешнего года 27 117 человек (в 2018-м – 22 924). Таким образом, в выполнении нормативов возрожденного комплекса «Готов к труду и обороне» приняли участие в общей сложности почти 200 тысяч южноуральцев, при этом почти 88 тысяч из них сдали тесты на знаки отличия.

«Приятно радует, что интерес к оздоровлению себя и своих близких становится все больше, о чем ежеквартально говорят цифры», - отметил на своей инстаграм-странице заместитель гендиректора – руководитель департамента внедрения комплекса ГТО АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Александр Карпов. – За последние 5 лет у нас получились рекордные показатели по количеству обладателей знаков по итогам отчетов за квартал. Так, за II квартал этого года 659 490 россиян прибавились к числу «значкистов» ГТО. Таким образом, из 11 млн граждан, участвующих в возрожденном комплексе ГТО, 7 млн активно выполняют испытания в Центре тестирования и уже 2,6 млн граждан завершили тестирование с высоким уровнем физической подготовленности, соответствующей знакам отличия!»

- Очевидно, что динамика роста связана с переосмыслением в сознании граждан, - полагает директор регионального оператора ГТО Александр Беленков. – Люди начинают больше внимания уделять своему здоровью, следить за своей физической подготовкой. Со своей стороны мы ведем большую работу по пропаганде здорового образа жизни, открываем новые Центры тестирования для того, чтобы южноуральцы могли в комфортных условиях выполнить нормативы и приобщиться к движению ГТО.

Отметим, что реализация комплекса «Готов к труду и обороне» на территории Российской Федерации является одним из инструментов по выполнению федерального проекта «Спорт – норма жизни», входящий в состав национального проекта «Демография». Основной задачей этого федерального проекта является доведение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.