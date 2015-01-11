Снабжение поселка нормализовано, опасения жителей напрасны

В минувшую пятницу глава округа Евгений Щербаков встретился с жителями Татыша, которые высказали беспокойство по поводу закрытия в поселке одной из торговых точек. Речь шла об обеспечении продовольственными товарами и не только.

Напомним, что в середине июля в Татыше прекратил свою деятельность магазин сети «Негоциант» (ул.Мира,17), который нес основную нагрузку, и в поселке осталась одна торговая точка похожего профиля - «Горизонт» (ул. Мира,19), не считая «Красного и белого» (с усеченным ассортиментом продовольственных товаров). Пока на месте, где был «Негоциант», готовится открытие магазина одной из федеральных сетей, весь поток покупателей направился в «Горизонт», а он оказался не готов к повышенному спросу.

- Ранее я поручал управлению экономики проработать с собственником магазина «Горизонт» данную ситуацию, чтобы увеличить закупки товара для реализации. Бизнесмен к нам прислушался. Сегодня я убедился сам: ассортимент продуктов достаточно широк, снабжение нормализовалось - это подтверждают и сами жители Татыша, - прокомментировал положение дел Евгений Щербаков и заверил встретившихся с ним людей в том, что их опасения напрасны.

После продовольственной участники встречи обсудили с Евгением Щербаковым и другие темы, которые их волнуют: ремонт трассы Озерск-Татыш, установку скамеек вдоль тротуаров, ремонт бани.

- Эти приоритеты обозначили сами жители Татыша. За предстоящую неделю проработаю все вопросы и выдам конкретные решения, - глава округа высказал намерение сделать все возможное, чтобы люди почувствовали позитивные изменения уже в самое ближайшее время.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40035/