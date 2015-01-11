Ремонт светофора будет выполнен максимально быстро

Во время субботней грозы в результате попадания молнии вышел из строя светофорный объект, расположенный на перекрестке пр. Ленина – ул. Ермолаева. О том, как и когда его восстановят, сообщили специалисты УКСиБ.

- Данный объект, регулирующий движение автомобильного транспорта и пешеходов, расположен в одном из самых оживленных мест Озерска – по пути из одного микрорайона в другой. В связи с этим к восстановительным работам мы приступили незамедлительно. В первую очередь, установили характер повреждений: произошло короткое замыкание, из-за чего из строя вышел кабель, контроллер (оборудование, выполненное в виде металлического шкафа, с размещённым в нём программным обеспечением для переключения сигналов светофора) и модули (источники светового сигнала – «огни»), - прокомментировала ситуацию начальник Управления капитального строительства и благоустройства Надежда Белякова. – В настоящее время найдены технические решения, по нашим расчетам ремонт займет несколько дней.

Все действия служб – УКСиБ и подрядчика – направлены на то, чтобы максимально быстро вернуть светофор в рабочее состояние. Достигнута договоренность с заводом-изготовителем об оперативной поставке, в четверг, двух новых контроллеров (обычно подобная процедура занимает по времени 30 дней), идет закупка и уже сегодня начнется замена поврежденного под землей кабеля на воздушный аналог, с установкой исправных модулей задержки также не будет.

Отдельно следует отметить, что достигнута договоренность с ГИБДД об оказании помощи в организации бесперебойного дорожного движения на достаточно сложном перекрестке: пока идет ремонт светофорного объекта, в часы пик, здесь будут дежурить госавтоинспекторы и управлять потоками сообразно обстановке.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40048/