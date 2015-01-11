В Челябинской области готовы предоставить работу заключенным

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в некоторые статьи Уголовно-исполнительного кодекса РФ, дающие возможность открывать участки колоний-поселений и исправительных центров при крупных предприятиях.

Как сообщает «Российская газета», на 1 июля 2019 года наказание в 123 колониях-поселениях в стране отбывало 33,3 тыс. человек. На принудительных работах в исправительных центрах находилось 1,8 тыс. человек. При этом исправительная система постоянно сталкивается с проблемой обеспечения этих заключенных работой. Почти треть отбывающих наказание не удается трудоустроить. По расчетам авторов поправок, они должны позволить обеспечить работой порядка 6 тыс. отбывающих наказание россиян. Изменения в законодательстве вступают в силу с 1 января 2020 года.

В свое время «зоновские» рабочие руки стали главной рабсилой при строительстве Озерска, Снежинска, других атомных городов Челябинской области, заключенные работали на многих масштабных стройках народного хозяйства: Беломорканале, «Норникеле», БАМе. Но в последние годы «полувольные» зеки из колоний-поселений во многом оказались не у дел. «За колючкой» работы не так уж много, а доступ на многие предприятия им был заказан.

По мнению экспертов, принятые поправки позволят открывать участки колоний-поселений и исправительных центров при организациях, нуждающихся в рабочей силе и готовых выполнить определенные условия. Одно из них — требование открывать подобные филиалы в том же регионе, где расположены сами исправительные учреждения. Кроме того, предприятия должны предоставить работающим у них осужденным общежитие, где будут соблюдаться все режимные нормы, установленные законом для отбывающих наказание в таких исправительных учреждениях. Осужденные, направленные для отбытия наказания в колонию-поселение, должны находиться под охраной, и их быт не будет отличаться от условий, существующих в обычной колонии.

— Своего рода прообразом этой «полувольной» отработки можно назвать сложившуюся в советские годы, а недавно возрожденную систему принудительных работ заключенных, — считает Вадим Каргапольцев, начальник отдела по работе с военнослужащими и людьми, находящимися в местах лишения свободы, аппарата уполномоченного по правам человека в Челябинской области. — С 1 января 2019 года начали действовать поправки в Уголовный кодекс РФ о назначении наказания в виде принудительных работ. Но это вовсе не вредные для здоровья работы, такие как урановые рудники, а вполне безопасные, с оговоренными условиями, техникой безопасности и охраной труда. В Челябинской области при копейской колонии № 1 одним из первых в России был создан такой центр принудительных работ, туда привозят внушающих доверие заключенных из многих регионов РФ. А теперь подобные структуры появятся и при промпредприятиях, где ощущается нехватка рабочей силы.

По словам Вадима Каргапольцева, это может послужить и решению проблемы ресоциализации вышедших на волю бывших заключенных. Они обретут профессию, смогут, распростившись с уголовным прошлым, прокормить себя и семью. Однако при этом встает и своя проблема: пока на государственном уровне еще нет программы ресоциализации освободившихся заключенных. Они месяцами, а то и годами не могут трудоустроиться, что чревато их возвращением в уголовную среду. Об этом уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова рассказала главе региона Алексею Текслеру, и он поддержал ее идею о запуске такой программы, возможно, поначалу в виде эксперимента на региональном, а затем и на федеральном уровне.

Причем одним из механизмов приучения заключенных к труду может стать создание исправцентров при крупных предприятиях. Отработав присужденный срок, они смогут остаться здесь и после освобождения из колонии-поселения.

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