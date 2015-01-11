Рыболовы и охотники смогут улететь из Челябинска почти даром

Авиакомпания «РусЛайн» ввела специальные тарифы для рыболовов и охотников. Теперь любители активного отдыха смогут брать билеты со скидкой на рейсы из Уфы, Екатеринбурга и Челябинска в Нарьян-Мар и обратно.

Обязательным условием акции является провоз одной единицы снаряжения – охотничьего ружья или рыболовной удочки. Минимальная стоимость билетов без багажа – 1500 рублей; с багажом – 2000 рублей.

Авиаперевозчик осуществляет рейсы по уральскому региону и в Заполярье, а это излюбленные направления для охоты и рыбалки, поэтому решено сделать перелет дешевле и упростить провоз снастей.

«Охота и рыбалка входят в число самых популярных видов отдыха в нашей стране, но в то же время охотникам и рыболовам достаточно проблематично путешествовать и открывать для себя новые локации внутри России. Это связано и с высокими тарифами на авиабилеты между российскими городами, и со сложностями с провозом удочек, охотничьих ружей и снаряжения», – говорит коммерческий директор авиакомпании «РусЛайн» Александр Крутов.

Пассажиры смогут бесплатно провозить одну удочку в чехле длиной не более 200 сантиметров или одно ружье чехле с патронами. Авиабилеты можно приобрести во всех авиакассах.

https://www.cheltv.ru/rybolovy-i-ohotniki-smogut-uletet-iz-chelyabinska-pochti-darom/