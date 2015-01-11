Только не велосипед. Южноуральцы рассказали, как добираются до работы

Исследователи провели опрос о том, как люди добираются на работу. Оказалось, что южноуральцы чаще других россиян ездят на работу на личном автомобиле.

Больше всего челябинцев (46%) ответили, что предпочитают ездить на личном автомобиле. Причем это самый высокий показатель по стране. 30% добираются на работу на общественном транспорте и 21% ходят пешком. Любовь южноуральцев к пешим прогулкам поставила их на первое место в России, также добираться до работы любят и жители Башкирии. Собственную машину выбирают сотрудники автобизнеса, медики и представители сферы транспорта и логистики, юристы.

Тем временем, по всей России 8% людей предпочитают в качестве транспорта велосипед, а в Челябинской области показатель и того меньше – 2%, самая низкая цифра из всех городов.

Большинство респондентов не используют велосипед потому, что у них его нет, реже те, кто считает это опасным. Также многие отметили, что в Челябинске нет оборудованных дорожек и специальных парковок.

https://www.cheltv.ru/tolko-ne-velosiped-yuzhnouraltsy-rasskazali-kak-dobirayutsya-do-raboty/