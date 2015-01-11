Работодателям Челябинской области за новых работников заплатит государство

Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области приглашает работодателей к участию в региональной подпрограмме, благодаря которой предприниматели смогут проявить свою социальную ответственность и получить при этом финансовую выгоду.

Подпрограмма «Содействие занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, в том числе сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» предусматривает возмещение затрат на зарплату за принятого на работу инвалида; лица, освободившегося из УИН; несовершеннолетнего.

За одного трудоустроенного инвалида или работника, освобожденного из УИН, государство возвращает работодателю до 16 тысяч 714 рублей в месяц, но не более трех месяцев. За одного принятого на работу подростка в возрасте от 14 до 18-ти лет - 8 тысяч 357 рублей в месяц. Взять на работу представителя одной из категории граждан может предприятие, не являющиеся бюджетным учреждением.

Программа по трудоустройству граждан, освободившихся из исправительных учреждений, реализуется в Челябинской области третий год. Государство старается поддержать людей, вышедших на свободу и столкнувшихся со сложностями в поиске работы.

«Участвовать в этой программе выгодно и работодателям,и работникам. Предпринимателям в течение трех месяцев будут возмещать понесенные расходы, при этом они получат опыт общения с представителями вышеназванной категории граждан, успеют как следует присмотреться к новым работникам. Последние, в свою очередь, смогут за это время зарекомендовать себя с положительной стороны, чтобы остаться и наработать опыт», - консультирует заместитель начальника отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения ГУ по труду и занятости Челябинской области Олеся Лебедева.

В 2019 году подпрограмма предусматривает трудоустройство сорока южноуральцев, отбывших наказание в исправительных учреждениях.

В прошлом году представителей данной категории населения принимали на работу швеями, кровельщиками, водителями, пекарями, подсобными рабочими, уборщиками территории, механиками, слесарями-сантехниками, электромонтерами,учениками токаря (с обучением).

Один из трудоустроенных вмарте 2018 года южноуралец, имеющий судимость, работает на этом же предприятии до сих пор. Его приняли в штат ОАО «Красногорский абразивный завод» подсобным рабочим. Руководство хвалит сотрудника.

«О том, что взяли его на работу, не пожалели. Никаких претензий за все время не возникало, плохого ничего сказать не могу. Ответственный, старательный, никогда не опаздывает, со всем нашел общий язык», - рассказала директор по производству Красногорского абразивного завода Ирина Гусева.

В 2019 году региональной подпрограммой предусмотрено трудоустройство 200 несовершеннолетних в возрасте от 14-ти до 18-ти лет. Суть такая же, как и при трудоустройстве инвалидов и лиц с судимостью, только размер компенсации работодателю вдвое меньше (рабочий день у подростков неполный), а вот период компенсации - такой же: три месяца.

«Для несовершеннолетних реализуемая нами программа очень актуальна. Это получение первого трудового опыта, первоетрудоустройство, собственным трудом заработанные деньги. Все документы оформляются «по-взрослому»: трудовая книжка, трудовой договор, приказ о приеме на работу- все официально, и это очень важный момент», - подчеркивает Олеся Лебедева.

В приоритете – подростки в трудной жизненной ситуации. В основном юные участники подпрограммы занимаются и будут заниматься озеленением, уборкой и благоустройством.

В 2019 году, помимо субсидий в рамках подпрограммы, служба занятости населения предлагает работодателям принять участие в региональных проектах «Старшее поколение» и «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда (Челябинская область)» и возместить затраты на обучение работников. Телефон для консультаций по вопросам участия в подпрограмме и региональных проектах 8 (351) 261-51-44.

http://uralpress.ru/news/obshchestvo/subsidiya-za-trudoustroystvo