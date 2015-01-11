Уральские вертолетчики срочно полетели тушить лес в Сибири

Уральские вертолеты Ми-8 вылетели в Красноярский край, где полыхают леса, – экипажи готовы работать днем и ночью, в том числе в сложных метеоусловиях.

«Они будут оказывать помощ людям, которые находятся вблизи очагов пожара. Опыт участия в таких операциях есть, но в этот раз очень большая территория горения. Из Свердловской области вылетают четыре вертолета, предстоит преодолеть более 2 тыс. километров с дозаправками на пяти аэродромах в Омской, Новосибирской областях и Красноярском крае», – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Центрального военного округа, техника оснащена специальными водосливными устройствами ВСУ-5, она усилит авиагруппировку Минобороны, созданную в Красноярском крае. К борьбе со стихией привлечены семь вертолетов: четыре из состава бригады армейской авиации, дислоцированной в Свердловской области, два – из авиаполка под Новосибирском, еще один из Братска (Иркутская область).

Ранее сообщалось, что в соответствии с поручением Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина министром обороны России генералом армии Cергеем Шойгу были даны указания о создании авиационной группировки для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае.

По данным федеральной Авиалесоохраны, на 31 июля в России горело почти 2,8 млн га леса в так называемой зоне контроля (труднодоступной местности). Самая большая площадь пожаров – в Якутии, где горит 1,1 млн га тайги, Красноярском крае (более 1 млн га) и Иркутской области (около 700 тыс. га). В тушении задействовано 2,7 тыс. человек, 390 единиц наземной техники и 28 воздушных судов. Режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами введен в четырех субъектах РФ: на всей территории Иркутской области и Красноярского края, а также в двух районах Бурятии и одном районе Якутии.

https://dostup1.ru/society/Uralskie-vertoletchiki-srochno-poleteli-tushit-les-v-Sibiri_118677.html