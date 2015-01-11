Южноуральские дети получат по 1,5 тыс. рублей на школьные принадлежности

Многодетные малообеспеченные семьи и семьи с детьми-инвалидами получат пособия к новому учебному году – распоряжение об этом подписал врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер.

Размер пособия составляет 1,5 тыс. рублей на каждого ребенка из многодетных малообеспеченных семей и каждого ребенка-инвалида из малообеспеченных семей в возрасте до 18 лет, обучающихся по очной форме в общеобразовательных организациях. На эти цели в региональном бюджете предусмотрено 50 млн рублей.

Производится выплата единовременного социального пособия через отделения федеральной почтовой связи. Для ее оформления нужно обратиться в управление социальной защиты населения. Документы принимают до 31 октября.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouralskie-deti-poluchat-po-15-tys-rubley-na-shkolnye-prinadlezhnosti_118823.html