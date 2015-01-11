Челябинская область попала в регионы-лидеры по числу заболевших ВИЧ

Челябинская область попала в число регионов, где заболеваемость ВИЧ в 2018 году выросла – об этом свидетельствую статистические данные Минздрава РФ.

В России в 2018 году было выявлено почти 86 тыс. новых ВИЧ-инфицированных, причем половина из них – жители 15 регионов, преимущественно Сибири и Урала.

В четырех регионах – Иркутской, Кемеровской областях, Пермском крае и Новосибирской области заболеваемость существенно выросла.

К лидерам по числу заболевших относятся еще 11 территорий – Свердловская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская, Самарская, Омская, Томская, Оренбургская области, Алтайский и Красноярский края и ХМАО. В них и упомянутых выше регионах проживает половина всех заболевших ВИЧ в России в прошлом году, сообщает РБК.

https://dostup1.ru/medicine/Chelyabinskaya-oblast-popala-v-regiony-lidery-po-chislu-zabolevshih-VICh_118859.html