Не допустить срывов. К зиме в УрФО отремонтируют 5 тыс. котельных

Подготовку к предстоящему отопительному сезону сегодня обсудили в уральском полпредстве. Участие в совещании по видеосвязи принял и главный федеральный инспектор по Челябинской области Сергей Морев.

В ближайшее время в округе отремонтируют почти пять тысяч котельных, запланирована перекладка труб тепло- и водоснабжения. Это поможет снизить количество коммунальных аварий, уверен полномочный представитель президента Николай Цуканов. Сейчас основная часть инцидентов происходит по причине износа сетей. Чтобы привести их в порядок во всех уральских регионах, потребуется, как минимум, 250 млрд рублей.

“Колоссальная сумма, безусловно, за один год эту проблему не решить, но должны быть четкие понятные программы. Мы должны видеть каждый год изменения в лучшую сторону. При этом в этом году планируется направить на эти цели 11 млрд рублей: 250 необходимо – и всего 11”, – отмечает полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.

Николай Цуканов подчеркнул: недопустимо срывать сроки отопительного сезона. Прошлой зимой коммунальные “паспорта” не получила почти сотня муниципалитетов Уральского округа.

https://www.cheltv.ru/316239-2/