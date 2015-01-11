Работы на дороге ведутся интенсивно и слаженно

Сегодня в ходе утренней поездки Евгений Щербаков проверил ход дорожных работ по замене асфальтового покрытия, которые с конца мая ведет на Каслинском направлении подрядчик – ФГУП «ПО «Маяк».

Глава округа проделал путь от КПП в сторону г. Касли, затем обратно, и несколько раз останавливался, чтобы осмотреть объект и пообщаться с журналистами.

- Эта транспортная артерия длиною 12 километров очень важна для жителей нашего округа: она соединяет Озерск с соседними городами, вдоль нее расположены многочисленные садовые товарищества. Несколько десятилетий дорога серьезно не ремонтировалась, в этом году благодаря своевременной помощи главы региона Алексея Текслера удалось получить средства на ее восстановление: финансирование в рамках Специальной экологической программы составляет порядка 87 млн. рублей, - по словам Евгения Щербакова, есть твердая уверенность, что работы будут завершены в установленный срок, до 30 сентября. – Я думаю, любой водитель потерпит временные неудобства, которые связаны с ремонтом, чтобы в ближайшем будущем получить комфортные условия для путешествия и возможность с удовольствием управлять своим транспортным средством.

Как пояснили сотрудники МУ «УКС», при подготовке к ремонту был сделан специальный проект (предполагающий сохранение параметров дороги – ширину проезжей части и обочин), на него получено заключение госэкспертизы, затем один за другим проведены два аукциона (на первый и второй участок магистрали).

В конце мая победитель первого аукциона – ПО «Маяк» приступил к делу и на данный момент новое асфальтовое покрытие (два слоя: несущий – 7 см, защитный – 5 см) уложено на участке от дорожного знака «Касли» до территориальной границы Озерского городского округа: здесь все готово к проверке качества (в том числе, пробы асфальта будут направлены в областную лабораторию). Интересным и новым решением при ремонте Каслинской дороги стало укрепление обочин снятым раскрошенным асфальтом, что служит безопасности и признано экономичным.

Что касается второго участка (от территориальной границы Озерского городского округа до КПП), на данный момент по нему не только определен подрядчик – ПО «Маяк», но на протяженном отрезке пути уже произведена срезка старого асфальта. И техники, и рабочих на объекте хватает с запасом. Процесс организован в светлое время суток, без выходных. Дорожники стараются и работают с опережением графика.

Евгений Щербаков:

- В ходе ремонта происходит тесное взаимодействие специалистов муниципального «Управления капитального строительства» и производственного объединения «Маяк», очевидно, что работы на дороге ведутся интенсивно и слаженно - поэтому в успешном завершении проекта сомневаться не приходится.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40218/