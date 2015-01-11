Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 12.08.2019 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
1. Сегодня понедельник 12 августа 2019 года
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была + 16 град. С
• атмосферное давление 731 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 90 %
• ветра нет
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения Адреса Время отключения
1. В сетях холодного водоснабжения: Бажова 3,4,6,8- до окончания
К.Маркса 16 п.4, К.Маркса 20 п.5 с 9 до окончания
Октябрьская 10, Семенова 14, Герцена 20 с 9 до 12 часов
Лермонтова 8,10 с 9 до 15 часов
2. В сетях электро-снабжения Царевского 1,2,4,7,8 Блюхера 2, 4 с 9 до окончания
Советская 40,42 Космонавтов 5,12 с 13 ч 30м до 17 часов
3.В сетях горячего водоснабжения: К.М. 16 п.4, К.М. 20 п.5, Матросова 38 п.5,6 с 9 до окончания
Октябрьская 10, Семенова 14, Герцена 20, Ленинградская 9 с 9 до 12 часов
Лермонтова 8,10 с 9 до 15 часов
Вниманию жителей округа!
По данным Челябинского гидрометеоцентра 12 августа на территории Челябинской области ожидаются дожди, грозы, усиление ветра до 15-20 м/с.
Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» напоминает:
Места для массового отдыха на водоемах:
- пляж «Нептун» - улица Архипова, в районе дома № 6;
- пляж «Дальний» - улица Иртяшская, в районе дома № 7;
- пляж «Колибри» в городском парке культуры и отдыха - улица Парковая, в районе дома № 1;
- пляж «Молодежный» - улица Бажова, в районе дома № 28;
- пляжи в детских оздоровительных лагерях: «Отважных», «Орленок», «Звездочка».
Места опасные для купания:
- каменный карьер в районе УПТК;
- карьер в районе дома № 63 по ул. Дзержинского,
- пруд в районе дома № 1 по проспекту К.Маркса,
- озера Большая Нанога, Малая Нанога, Кызылташ, Булдым,
- прибрежная зона озера Иртяш в микрорайоне Заозерный.
Если вы стали свидетелем несчастного случая на воде, звоните по номеру 112 (для абонентов сотовой связи).
2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.
2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.
2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.
2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).
2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,10
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,09
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,08
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,09
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10
Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2.10. Обстановка на водных объектах:
Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.
2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий
на 12 августа 2019 года
1. Природные ЧС: не прогнозируется.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять
атмосферный фронт низкого давления.
Челябинская область Облачно с прояснением, ночью местами небольшие, в горах умеренные дожди, туманы, грозы, днем небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах грозы, град. Ветер южный с переходом на северо-западный 3-8 м/с, отдельные порывы 10-15 м/с, при грозах усиление ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью плюс 13-18º, при прояснениях до плюс 10º, днем плюс 21-26°, в горах плюс 16-21º.
ОЯ: не прогнозируются.
НЯ: не прогнозируются.
3.4.1 Паводковая обстановка: в норме.
3.4.2 Лесопожарная обстановка: чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,3).
3.5. Техногенные ЧС:
3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате нарушения водителями транспортных средств правил дорожного движения, ухудшения видимости при осадках, потери курсовой устойчивости при боковом ветре, а так же нарушением скоростного режима.
3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,4). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей.
3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей).
3.6. Биолого-социальные ЧС:
3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).
3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: В связи с повышением среднесуточной температурой воздуха прогнозируется снижение заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями.
3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.
3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 121 обращение.
http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/40223/