Питомник «Холзан»: дом для хищных птиц

Тяга к путешествиям и отсутствие свободного времени приводят порой в чрезвычайно любопытные места. Недалеко от Озерска, всего в 95 км, находится уникальный центр по мониторингу и реабилитации хищных птиц «Холзан». Это не развлекательный контактный зоопарк и не просто место для проведения досуга, а гораздо более серьезный объект: все питомцы центра когда-то попали в трудную ситуацию, многим из них грозила гибель. По факту «Холзан» - дом-госпиталь для хищных пернатых, сюда привозят раненых со всей России.

В «Холзане» заботятся не только о редких видах пернатых хищников. В питомнике живут рысь, косули, волки, собаки, ворон и другие птицы. По возможности птиц выпускают на волю, но здесь есть такие «постояльцы», которые, несмотря на заботу и уход, уже никогда не смогут летать, так как они травмированы, им придется жить постоянно в центре реабилитации. Некоторые пернатые выводят потомство на территории питомника. Здесь ведется серьезная научная работа, приезжают студенты из других стран для обмена опытом.

Своеобразный заповедник появился благодаря деятельности орнитолога-любителя Олега Светлицкого. Он увлекался изучением соколиной охоты и мечтал возродить это искусство в России. Несколько лет назад бизнесмен создал центр, привлек единомышленников.

Экскурсию провел сверх-эрудированный сотрудник Артем, он с огромной любовью к своему делу рассказывал о каждом жителе центра, о ком-то говорил с неподдельным сочувствием, кто-то оказался объектом добрых шуток.

Не торопясь обошли весь питомник. У каждого обитателя своя судьба и свой путь спасения, например, птенец сапсана был подобран екатеринбуржцем в том месте, где его попросту мог сбить автомобиль. Птицы селятся всё ближе к городу, городская среда с ее высотными зданиями удобна для гнездования сапсана, но когда птенцы учатся летать, еще не вполне окрепшие, они могут погибнуть. Панорамные окна, машины, разнообразные ограждения и прочие блага цивилизации представляют реальную угрозу для птиц. Птица была окольцована цветными орнитологическими кольцами. Сотрудники центра решили выпустить сапсана в облёточный вольер, из которого он улетел во взрослую жизнь уже на второй день. Как рассказал Артем, приносят птиц в питомник неимоверное количество, ими занимаются сотрудники. Чаще всего подбирают сов, хотя совята довольно самостоятельны и могут забраться с земли на дерево сами.

Узнали занимательный факт: бывает, что самки многих хищников физически сильнее самцов и порой обижают их. У птиц тоже бывают проявления феминизма. Хотелось бесконечно «зависать» у вольера с грифами-стервятниками и орлами-скоморохами, слушая об особенностях их поведения, долго любоваться на полярную сову, похожую на матрешку в пуховом одеянии. Недавно в питомнике появились павлины, и роскошный самец позировал терпеливо, с чувством собственной важности.

Массу эмоций вызвали милейшие сибирские косули, очень доверчивые. Маленьких косулят сотрудники «Холзана» выкормили молоком, и теперь подросшие «детки» считают их родной матерью. Доверчивость этих животных, к сожалению, не позволяет жить им на воле, немало встречается людей, которые не прочь убить косулю, саму идущую в руки.

Полярные волки Акела и Ракша чувствуют себя прекрасно в просторных вольерах, разнообразие их рациона поражает. Им на день рождения даже готовили творожный торт с куриными сердечками!

Очерк не позволяет рассказать обо всех интереснейших обитателях «Холзана» - об общежитии молодых соколов, о белохвостых орланах, грифах, беркутах, филинах, ушастых совах и многих-многих других.

Удалось увидеть тренировку сокола. В нашей стране всего 30 сокольников, владеющих искусством древней охоты. Соколиная охота очень популярна в Объединенных Арабских Эмиратах, шейхи за хорошего ловчего сокола готовы заплатить цену новенького "мерседеса". У нас традиции охоты с птицами подзабыты.

Зрелище впечатляет: птицу выносят из вольера, на голову изящного сокола-балобана, чтобы он успокоился и не нервничал, надевают специальный кожаный клобук, их закупают, кстати, тоже в ОАЭ. Потом клобук снимают, хищник на бешеной скорости летит и бросается на имитирующий добычу вабил. Дальше следует заслуженная награда – кормление кусками цыпленка. Балобанов здесь растят и расселяют в естественные условия обитания птиц. Десять лет назад состоялся первый выпуск соколов из «Холзана»: в заповеднике Аркаим Челябинской области на волю отпустили полтора десятка птиц.

Отметим, что экскурсия в центр реабилитации оговаривается заранее, можно написать в сообщения группы в «ВКонтакте», а лучше позвонить по телефону, указанному на фото. Сотрудники расскажут об условиях, необходимых для проведения экскурса по этому удивительному месту, пропитанному любовью к природе, птицам, животным.

P.S. Найти центр довольно легко. По Челябинскому тракту доехать до Сысерти, ехать по главной улице, будет указатель «Кашино», въехать в поселок Кашино, свернуть по указателю «База Сова». Увидите вигвамы – вы на месте!

Текст и фото: Наталья Колянова