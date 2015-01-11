Челябинцы могут накопить на машину за год

Жители Челябинска могут накопить на машину за год, для сравнения в в Санкт-Петербурге – за девять месяцев, – таковы результаты исследования «Авито Авто».

По данным аналитиков «Авито», в Челябинске средняя зарплата выросла на 6,6% за год и составила 33,8 тыс. рублей в месяц, а стоимость автомобиля увеличилась на 7,2%, до 422 000 рублей. Во II квартале жители города могли накопить на машину за 12 месяцев, как и годом ранее. Но только при условии, что в семье оба супруга работают и зарплату одного из них полностью откладывают на эту цель.

Тенденция к сокращению срока отмечена в 10 городах из 23, а наилучшая динамика зафиксирована в Иркутске, где для покупки машины потребуется 11 месяцев вместо 20.

На первом месте остается Санкт-Петербург – только в Северной столице по-прежнему можно накопить нужную сумму за 9 месяцев.

Напомним, ранее проводилось исследование, которое показало, сколько месяцев потребуется южноуральцам, чтобы закрыть ипотеку. Так, в Магнитогорске (Челябинская область) можно закрыть ипотеку за 11 месяцев, а в Челябинске – за год и восемь месяцев. При заданных условиях максимальный срок ипотеки оказался в Сочи. На то, чтобы закрыть кредит в городе-курорте, имея средний по Краснодарскому краю доход, потребуется 29 лет и четыре месяца.

https://dostup1.ru/society/Chelyabintsy-mogut-nakopit-na-mashinu-za-god_119024.html