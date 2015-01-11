ФК «Урал» подарил бессрочные абонементы экипажу аварийно севшего A321

Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" подарил всем членам экипажа самолета A321 "Уральских авиалиний", совершившего в четверг экстренную посадку в Московской области, бессрочные абонементы на домашние матчи команды.

"Гордимся вами, земляки! В знак бесконечного уважения дарим каждому члену экипажа бессрочные абонементы на домашние матчи "Урала". Волнения и драйва вам только на стадионе!" - говорится в официальном микроблоге "Урала" в Twitter.

Рано утром в четверг пассажирский самолет A321, следовавший в Симферополь, совершил аварийную посадку в кукурузном поле в Московской области с убранными шасси спустя минуту после взлета аэропорта Жуковский. По предварительным данным, самолет столкнулся с чайками, что привело к перебоям в работе двигателей. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. По информации Минздрава, повреждения получили 23 человека.

"Урал" выступает в элитном дивизионе чемпионата России по футболу - Российской премьер-лиге. После пяти стартовых туров нового сезона команда занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 7 очков. "Урал" принимает своих соперников на "Екатеринбург Арене", на которой ранее проходили матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

https://rg.ru/2019/08/15/reg-urfo/fk-ural-podaril-bessrochnye-abonementy-ekipazhu-avarijno-sevshego-a321.html