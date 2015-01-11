В канун нового учебного года в Челябинской области стартовала массовая вакцинация против гриппа – в Роспотребнадзоре напомнили, кто имеет право на бесплатную прививку.

Осенью 2019 года планируется привить не менее 45% жителей региона, в том числе, за счет средств федерального бюджета. Бесплатной вакцинации подлежат дети в возрасте с 6 месяцев, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта и коммунальных организаций, молодые люди, подлежащие призыву на военную службу, студенты, беременные женщины, пенсионеры и хронические больные (с заболеваниями легких, метаболическими нарушениями, ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями). Остальные могут привиться против гриппа за свой счет. Для этого необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства, а вакцину для иммунизации против гриппа можно приобрести в аптечных организациях по рецепту врача.

В ведомстве напомнили, что для создания полноценного поствакцинального иммунитета организму нужен 1 месяц, а длительность иммунитета после прививки от гриппа составляет около года.

С эпидемией гриппа всегда сопряжен и сезонный рост заболеваемости пневмониями: за период предыдущего эпидподъема зарегистрировано более 4,8 тыс. случаев внебольничной пневмонии, что выше среднегодового уровня на 75%. Наиболее пораженной, также как и при гриппе, остается возрастная группа детей в возрасте до двух лет. Предупредить возникновение данного заболевания также позволяет вакцинация.+

Напомним, в областном центре осенью и зимой периодически делают прививки от гриппа гостям торгово-развлекательных комплексов. В 2018 году бесплатную иммунизацию получили десятки тысяч человек.

https://dostup1.ru/medicine/V-Chelyabinskoy-oblasti-startovala-massovaya-vaktsinatsiya-protiv-grippa_119298.html