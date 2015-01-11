22 августа на игровой площадке Храма Покрова Пресвятой Богородицы завершился проект Летней творческой лаборатории «Росток».

С 2017 года Группа ЧТПЗ реализует благотворительную программу «Росток», нацеленную на содействие духовному и культурному развитию подрастающего поколения, формирование важнейших качеств личности, а в 2018 году Группа ЧТПЗ и администрация Озерского городского округа заключили соглашение о сотрудничестве в области культуры, образования и социальной защиты.

В летний период на игровой площадке Храма Покрова Пресвятой Богородицы и ДК «Строитель» прошло 12 занятий, на которых побывало около 500 озерских ребятишек.

За это время юные воспитанники д/с "Лесная сказка", "Теремок", летнего лагеря МБОУ СОШ №27 и МБУСО "Центр Помощи Детям - Сиротам и Детям, оставшимся без Попечения Родителей" знакомились с основами православной культуры и историей русской церкви, народными традициями, преданиями и обычаями Урала, участвовали в многочисленных мастер-классах, конкурсах и

интерактивных играх.

Организаторы выражают благодарность всем, кто принимал участие в реализации проекта:

- Андрею Ильичу Комарову-акционеру группы ЧТПЗ за финансовую поддержку проекта;

- Руководителю благотворительных и социальных проектов Группы ЧТПЗ - Ольге Михайловне Стебуновой.

- директору МБУ "КДЦ"-Кудревичу Виктору Петровичу

- ответственной за реализацию проекта - Елене Викторовне Красовской

- руководству МБОУ СОШ №27 г. Озёрска - Кустаревой Наталье Михайловне; Максимовой Наталье Сергеевне, а также большому творческому коллективу, который помог осуществить реализацию Летней творческой лаборатории:

- Фроловой Кристине Анатольевне (режиссеру и ведущей)

- Красовскому Игорю Леонидовичу (главному художнику)

- Маюровой Людмиле Григорьевне (художнику)

- Кашиной Светлане Владимировне (художнику - бутафору)

- Ахметшину Файлясу (художнику),

- Абросимову Александру (фотографу),

- Иванову Михаилу (звукооператору),

- Самокрутову Василию (звукооператору),

- бригаде монтировщиков МБУ «КДЦ»;

- Юделевичу Александру Семеновичу (мастеру плетения лаптей)

- Князьковой Елизавете (мастеру плетения кос)

- Дериглазовой Валерии (мастеру-парикмахеру).

В завершении Летней творческой лаборатории руководитель благотворительных и социальных проектов Группы ЧТПЗ О. М. Стебунова и директор МБУ «КДЦ» В.П. Кудревич высказали мысль о важности и необходимости проведения таких мероприятий, наградили самых активных юных «лаборантов», а также выразили уверенность в поддержке и развитии новых проектов в Озерском городском округе.