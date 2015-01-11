Корабль «Союз» с роботом Федором не смог состыковаться с МКС

Космический корабль «Союз МС-14» с разработанным в Магнитогорске (Челябинская область) роботом Федором на борту не смог состыковаться в запланированное время с МКС.

Корабль подошел к станции на дистанцию ближе 100 метров, завис, а затем начал отход до дистанции 102 метров, сообщает РИА «Новости» из Центра управления полетами.

Напомним, робот Федор, созданный в Магнитогорске, 22 августа улетел в космос. Во время старта ракеты «Союз-2.1а» он был в варежках и держал российский флаг, а в торжественный момент произнес легендарное «Поехали!», как когда-то Юрий Гагарин. Планировалось, что на орбите робот пробудет 17 суток. 6 сентября корабль в автоматическом режиме отстыкуется от МКС и начнет возвращение с орбиты. Спускаемый аппарат с Федором на борту, как ожидается, приземлится в Казахстане в 00.35 7-го числа.

https://dostup1.ru/society/Korabl-Soyuz-s-robotom-Fedorom-ne-smog-sostykovatsya-s-MX_119356.html