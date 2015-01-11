СВОДКА происшествий и преступлений за прошедшую неделю

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 247 происшествий, возбуждено 18 уголовных дел, раскрыто 10.

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю зарегистрировано 17 ДТП, за правонарушения в дежурную часть доставлено 14 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 14 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 8 выездов.

Было составлено 246 административных протоколов, в том числе:

- за нарушение ПДД – 172 протокола, выявлено 5 водителей за управлением транспортным средством в нетрезвом состоянии;

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 40 протоколов;

- за мелкое хулиганство –22 протокола.

Осуществлено 1 выезд кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотры мест происшествий, проведено 4 профилактических осмотра.

Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск