ДТП с участием велосипедистки, а также пешехода!

На минувшей неделе в Озёрске произошли дорожно-транспортные происшествия с участием пешехода и велосипедиста.
22 августа 2019 года в Озерске, около 18 часов 20 минут, водитель, управляя автомобилем марки «Опель Мерива», допустила наезд на женщину, управлявшую велосипедом при пересечении проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу улиц Космонавтов - Бажова.
В результате данного дорожно – транспортного происшествия велосипедистка получила телесные повреждения, транспортные средства технически повреждены.
В данный момент по факту данного дорожно – транспортного происшествия проводится проверка.
23 августа 2019 года в Озерске, около 12 часов 39 минут, на улице Октябрьская – 12, водитель, управляя автомобилем марки «ДЭУ Нексия», допустил наезд на женщину, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего с места ДТП уехал. Сотрудниками ОГИБДД водитель был установлен по горячим следам.
В результате данного дорожно – транспортного происшествия женщина получила телесные повреждения.
В данный момент по факту данного ДТП проводится проверка.
Начальник ОГИБДД А.В. Поцелуйко
Ключевые теги: ДТП, пешеходы, велосипедист, ПДД.
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