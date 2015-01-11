В Озёрске откроется выставка Людмилы Маюровой «Учитель и ученики»

Центральная городская библиотека приглашает 2 сентября в 18 часов на открытие выставки Людмилы Маюровой «Учитель и ученики».
На выставке представлены работы Людмилы Григорьевны и ее талантливых учеников.
Людмила Григорьевна родилась в Красноярском крае, г.Канске.
В 1973г. окончила художественно-графический факультет
Ленинградского государственного педагогического института им. Герцена. Работала преподавателем черчения и изобразительного искусства в школе № 24. В настоящее время - преподаватель рисунка и живописи в Детской художественной школе.
Многие ученики Людмилы Григорьевны после окончания ДХШ продолжают обучение в ведущих художественных учебных заведениях страны. В живописи привлекает пастель за ее мягкость и удобство в работе.
Попутно занималась альпинизмом и скалолазанием, водила детей в походы по Уралу, на сплавы по рекам Пермского края.
Вдохновение черпает в поездках по необычным местам. В живописи привлекает пастель за ее мягкость и удобство в работе.
Часто работы рождаются непосредственно в путешествиях. Маршруты поездок разные: Северный Кавказ, ущелье Адыр-Су, отроги Памира, Тянь-Шань. В этом году побывала на острове Джерба (Тунис), в городе художников, оттуда привезла массу впечатлений.
Работа выставки продлится до 15 сентября. Тел. для справок 2-30-78.
Ключевые теги: выставка, ЦГБ, картины.
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