В Озёрске откроется выставка Людмилы Маюровой «Учитель и ученики»

Центральная городская библиотека приглашает 2 сентября в 18 часов на открытие выставки Людмилы Маюровой «Учитель и ученики».

На выставке представлены работы Людмилы Григорьевны и ее талантливых учеников.

Людмила Григорьевна родилась в Красноярском крае, г.Канске.

В 1973г. окончила художественно-графический факультет

Ленинградского государственного педагогического института им. Герцена. Работала преподавателем черчения и изобразительного искусства в школе № 24. В настоящее время - преподаватель рисунка и живописи в Детской художественной школе.

Многие ученики Людмилы Григорьевны после окончания ДХШ продолжают обучение в ведущих художественных учебных заведениях страны. В живописи привлекает пастель за ее мягкость и удобство в работе.

Попутно занималась альпинизмом и скалолазанием, водила детей в походы по Уралу, на сплавы по рекам Пермского края.

Вдохновение черпает в поездках по необычным местам. В живописи привлекает пастель за ее мягкость и удобство в работе.

Часто работы рождаются непосредственно в путешествиях. Маршруты поездок разные: Северный Кавказ, ущелье Адыр-Су, отроги Памира, Тянь-Шань. В этом году побывала на острове Джерба (Тунис), в городе художников, оттуда привезла массу впечатлений.

Работа выставки продлится до 15 сентября. Тел. для справок 2-30-78.