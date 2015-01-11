Врио губернатора Южного Урала рассказал, почему ТОСЭРы непопулярны у инвесторов

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер рассказал, почему территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в регионе не получили популярности у инвесторов.

В пример Текслер привел ТОСЭР в Бакале (Саткинский район). По его словам, в разговоре с инвесторами стало понятно, что предпринимателей не устраивает отсутствие социальной инфраструктуры, в частности, больниц.

«Для того чтобы к нам шли крупные компании, нужно развивать социальную инфраструктуру. Кроме того, нужна активная работа по привлечению инвесторов со стороны региональных властей. Когда я был на Иннопроме в Екатеринбурге, на крупнейшей выставке не было ни одного мероприятия, посвященного ТОСЭР. Как мы будем привлекать инвесторов, если о ТОСЭРах никто не знает», – отметил Текслер.

Напомним, статус ТОСЭР гарантирует резидентам ряд преференций: льготы по уплате налога на имущество и прибыль, сокращение объема страховых взносов в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.