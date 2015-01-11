Школьники и студенты получат скидку на проезд в электричках

C 1 сентября возобновляется предоставление сезонной 50-процентной скидки для школьников и студентов на проезд в пригородных поездах – льгота действительна до 15 июня 2020 года при приобретении разовых билетов.
Скидка предоставляется:
- школьникам (обучающимся в общеобразовательных учреждениях по очной форме обучения по программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования);
- студентам (обучающимся в образовательных учреждениях по очной форме обучения: по основным профессиональным образовательным программам начального профессионального образования, по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального и высшего профессионального образования).
Оформление проездных документов указанным категориям производится при предъявлении:
- справки, выданной общеобразовательным учреждением, для обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 7 лет;
- студенческого (ученического) билета с отметкой о продлении на соответствующий учебный год, либо справки высшего образовательного учреждения с отметкой о продлении на соответствующий учебный год.
Оформить льготные проездные документы можно во всех пригородных кассах АО «СПК», а также онлайн – в мобильном приложении «Пригород». Во время поездки пассажиру необходимо иметь при себе документ, подтверждающий льготу.
https://dostup1.ru/society/Shkolniki-i-studenty-poluchat-skidku-na-proezd-v-elektrichkah_119467.html
Ключевые теги: РЖД, скидки и льготы, школьники.
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