Школьники и студенты получат скидку на проезд в электричках

C 1 сентября возобновляется предоставление сезонной 50-процентной скидки для школьников и студентов на проезд в пригородных поездах – льгота действительна до 15 июня 2020 года при приобретении разовых билетов.

Скидка предоставляется:

- школьникам (обучающимся в общеобразовательных учреждениях по очной форме обучения по программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования);

- студентам (обучающимся в образовательных учреждениях по очной форме обучения: по основным профессиональным образовательным программам начального профессионального образования, по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального и высшего профессионального образования).

Оформление проездных документов указанным категориям производится при предъявлении:

- справки, выданной общеобразовательным учреждением, для обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 7 лет;

- студенческого (ученического) билета с отметкой о продлении на соответствующий учебный год, либо справки высшего образовательного учреждения с отметкой о продлении на соответствующий учебный год.

Оформить льготные проездные документы можно во всех пригородных кассах АО «СПК», а также онлайн – в мобильном приложении «Пригород». Во время поездки пассажиру необходимо иметь при себе документ, подтверждающий льготу.

https://dostup1.ru/society/Shkolniki-i-studenty-poluchat-skidku-na-proezd-v-elektrichkah_119467.html