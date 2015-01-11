«Звёзды бы делать из этих детей». Интервью с руководителем и артистами Мюзик-холла «Премьера»!

Без талантливых детей Мюзик-холла практически не обходится ни одно городское мероприятие, они и поют, и танцуют, их костюмы всегда новые, а идеи всегда свежие!

Сегодня мы познакомимся с руководителем творческой студии Анастасией Кононовой и ее подопечными - Колокольниковым Гошей, Обаниной Варварой,

Куляшовой Любой и Черкасовой Катей...