«Звёзды бы делать из этих детей». Интервью с руководителем и артистами Мюзик-холла «Премьера»!

Без талантливых детей Мюзик-холла практически не обходится ни одно городское мероприятие, они и поют, и танцуют, их костюмы всегда новые, а идеи всегда свежие!
Сегодня мы познакомимся с руководителем творческой студии Анастасией Кононовой и ее подопечными - Колокольниковым Гошей, Обаниной Варварой,
Куляшовой Любой и Черкасовой Катей...
Ключевые теги: таланты, дети, творчество, город гордится.
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