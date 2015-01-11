Полиция Озерска обеспечила безопасность в День знаний

2 сентября в 18 школах Озерского городского округа прошли торжественные линейки в честь празднования Дня знаний. Свыше 8000 учащихся приняли участие в праздничных мероприятиях.

За каждым образовательным учреждением были закреплены сотрудники полиции, которые оказывали помощь руководству школ в поддержании правопорядка в учебных заведениях. Наряды ДПС, максимально приближенные к местам массового нахождения детей, обеспечили безопасность дорожного движения. Совместно с полицейскими дежурство несли и представители добровольной народной дружины и сотрудники частных охранных предприятий.

В целях недопущения террористических актов во время подготовки и проведения торжественных мероприятий, на территории Озерского городского округа было проведено комплексное обследование мест массового пребывания жителей города.

Благодаря проведению комплекса мер по охране правопорядка и обеспечению общественной безопасности, правонарушений в ходе торжественных мероприятий не допущено.