Солнечно и сухо. Синоптики рассказали о погоде в Челябинской области

В середине недели воздух в Челябинской области немного прогреется, а дожди прекратятся. Но это лишь временная передышка, уверяют синоптики.

Сегодня, 4 сентября, обещают комфортную для сентября температуру. В утренние часы воздух прогреется от 8 до 13 градусов, днем столбики термометров поднимутся до + 15 С. По предварительным прогнозам, обильных осадков в среду не ожидается, лишь в некоторых районах региона возможна небольшая морось.

Сильные дожди могут прийти в регион уже в конце этой недели. По предварительным прогнозам, в ближайшие выходные, 7 и 8 сентября, будет сыро и пасмурно.

Однако наши предки верили, что если четвертый день осени выдастся теплым, то осень еще порадует комфортной температурой.

https://www.cheltv.ru/solnechno-i-suho-sinoptiki-rasskazali-o-pogode-v-chelyabinskoj-oblasti/