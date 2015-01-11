Алексей Текслер подписал с Росатомом соглашение о партнерстве

Глава Челябинской области Алексей Текслер на встрече с главами и директорами предприятий ЗАТО региона поставил задачи по реализации проектов, направленных на комплексное развитие закрытых городов, в рамках подписанного соглашения с госкорпорацией «Росатом».

Соглашение, подписанное Алексеем Текслером и генеральным директором ГК «Росатом» Алексеем Лихачевым, в первую очередь, определяет принципы работы по привлечению инвесторов в ЗАТО и сотрудничества в вопросах социального характера. Основной задачей совместной работы областного правительства, муниципалитетов и госкорпорации Алексей Текслер назвал повышение качества жизни людей в ЗАТО. В настоящее время в Озерске, Снежинске и Трехгорном реализуется около 20 программ, большая часть которых связана с модернизацией дорожного хозяйства и благоустройства.

-Мы договорились с Росатомом о комплексном подходе к развитию наших закрытых городов. Это включает в себя увеличение производственных программ, расширение линейки новых продуктов, не относящихся к атомной отрасли. Речь идет об «Умном городе», разного рода экологических программах, об организации новых рабочих мест. Отдельное внимание будет уделено поддержке ТОСЭР - Росатом создает специальную управляющую компанию, которая будет оператором инвестиционных проектов и займется привлечением резидентов. В соглашении регламентировано наше взаимодействие в части развития среднего профессионального образования, важно готовить молодые кадры», – прокомментировал Алексей Текслер.

Руководитель области поставил задачу правительству и муниципалитетам включаться в корпоративные программы, активно сотрудничать с партнерами для более эффективной реализации национальных проектов. В пример такой коллаборации Алексей Текслер привел проекты «Умный город» и «Бережливое производство». Как отметил глава региона, в соглашении особое внимание уделено развитию социальной сферы:

-Без социальной инфраструктуры говорить о развитии производства сложно, как и наоборот, поэтому здесь мы партнеры и соратники. У населения ЗАТО есть большой запрос на обновление дорожной и коммунальной инфраструктуры. В последние годы этому мало уделялось внимание, в текущем году мы эту работу начали, в дальнейшем она будет продолжена. Мы также будем развивать спорт, и отдельное внимание будет уделено поддержке здравоохранения.

Так, в Снежинске акцент сделан на строительстве и оснащении спортивных объектов, в Озерске финансируется реконструкция системы водоснабжения, насосно-фильтровальной станции и строительство газопровода низкого давления. Для Трехгорного создаются и оснащаются объекты обращения с отходами.

- Сегодня мы заключили Соглашение с Челябинской областью и Госкорпорацией Росатом. Все вместе мы включаемся в работу по реализации национальных проектов. Объединив усилия, мы сможем заявляться в самые амбициозные проекты, которые касаются многих сфер, от благоустройства до медицины. Алексей Текслер подчеркнул, что развитие Озерска особенно важно: в нашем городе живет интеллектуальная и трудовая элита, поэтому необходимо создать все условия для хорошей жизни и постоянного развития людей. К слову, результат поддержки главы региона Алексея Текслера уже есть: это и ремонт дорог, и ревизия коммунальных сетей, и проекты в развитии спортивной инфраструктуры. Соглашение значительно сократит дистанцию диалога между нашим городом и регионом. Мы готовы к большой работе, - прокомментировал итоги встречи глава Озерского городского округа Евгений Щербаков.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40454/