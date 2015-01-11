Пропавший под Каслями грибник погиб

Мужчина, пропавший в Каслинском районе, погиб – 2 сентября он отправился за грибами в лес и пропал.

Известно, что 64-летний мужчина с сыном поехали за грибами из Каменск-Уральского (Свердловская область) в район села Зотино Каслинского района. Не доезжая Зотино, они оставили автомобиль, зашли в лесной массив и разошлись в разные стороны.+

Через некоторое время сын вернулся к автомобилю и обнаружил, что отца нет. До определённого момента потерявшийся выходил на связь по телефону, но затем аппарат разрядился.

В субботу, 7 сентября, волонтеры отряда «Лиза Алерт» сообщили, что грибник погиб.

https://dostup1.ru/society/Propavshiy-pod-Kaslyami-gribnik-pogib_119741.html