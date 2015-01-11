Магнитогорский «Металлург» расстался с главным тренером

После поражения от ХК «Витязь» Йозеф Яндач отправлен в отставку с поста главного тренера магнитогорского «Металлурга». Новым главным тренером «Магнитки» станет Илья Воробьёв.

Магнитогорский «Металлург» в третьем матче в новом сезоне КХЛ на своем льду принимал подмосковный «Витязь». Гости открыли счет уже на девятой минуте. Святослав Гребенщиков точным броском завершил комбинацию своих партнеров по команде – 0:1. Хозяева льда весь матч пытались изменить счет на табло, но им это не удалось. За две минуты до окончания матча Василий Кошечкин покинул свой пост, уступив место на льду шестому полевому игроку, но выиграть ключевое вбрасывание в зоне соперника магнитогорцы не смогли и получили гол в пустые ворота – 0:2.

«Мне сегодня игра очень не понравилась, мы не играли хорошо. В третьем периоде начали что-то делать иначе, улучшили движение, но мы играем очень медленно, наши первые передачи не проходят, в атаке не играем в давление, нет бросков, не вылезаем из угла. В конце матча мы еще и играли в меньшинстве. Больше играли в меньшинстве, чем соперник. Плохо играем в атаке, тяжело забиваем. В обороне, когда получаем один гол, еще нормально действуем, но надо в атаке играть лучше», - сказал после матча главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач.

Если главному тренеру не понравилась игра команды, то руководство клуба не устроила его работа. Йозеф Яндач отправлен в отставку. Новым главным тренером «Металлурга» назначен Илья Воробьев.

Девятого сентября «Магнитка» отравляется на свой первый выезд в этом сезоне, который начнется встречей с командой «Автомобилист» из Екатеринбурга.

http://uralpress.ru/news/sport/magnitogorskiy-metallurg-rasstalsya-s-glavnym-trenerom