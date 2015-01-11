Инаугурация главы Челябинской области состоится 20 сентября

Официальное вступление в должность избранного губернатора Челябинской области запланировано на 20 сентября.

«Инаугурация, ориентировочно, состоится 20 сентября», – сказал Алексей Текслер после заседания региональной избирательной комиссии, на котором были подведены итоги выборов.

«Хотел поблагодарить тех, кто голосовал за меня, я вижу кредит доверия, который мне предстоит отработать. Благодарю и всех, кто голосовал против меня или вообще не пришел, это показывает, что нужно вовлечь всех жителей Челябинской области в процесс принятия важных решений. Предстоит еще много работы, впереди большая дорога, которую необходимо пройти вместе», – сказал Текслер.

Он также отметил, что после инаугурации примет основные кадровые решения. Назначения состоятся не только на должности в правительство, но и в администрациях муниципалитетов, добавил он. Также после 20 сентября Текслер пообещал назвать имя нового сенатора от Челябинской области.

Избирательная комиссия Челябинской области признала выборы состоявшимися и действительными.

«Выборы были открытыми и легитимными», – сказал председатель облизбиркома Сергей Обертас.

Напомним, врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера в Единый день голосования поддержали 69,31% избирателей.

https://dostup1.ru/politics/Inauguratsiya-glavy-Chelyabinskoy-oblasti-sostoitsya-20-sentyabrya_119791.html