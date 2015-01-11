Стали известны даты проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2020 году

Еще только стартовал новый учебный год, но некоторым пора уже готовиться к экзаменам. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки опубликовала расписание экзаменов, в перечень которых входят ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ.

Для 11 класса

Российские одиннадцатиклассники смогут сдать единый государственный экзамен в 2020-м году, как обычно, в три этапа. Досрочный стартует 20 марта и продлится до 13 апреля. В это время ученики смогут написать географию, литературу и информатику.

Основная масса выпускников покажет свои знания с 25 мая по 29 июня. Дополнительный этап настанет уже осенью, с 7 по 24 сентября. В каждый период предусмотрены резервные дни, в которые ученики могут пересдать нужный предмет.

Само расписание аттестации распланировано так, чтобы перерыв между экзаменами составлял не менее двух дней. В предстоящем году не предусмотрен отдельный день для проведения ЕГЭ по обществознанию. В досрочный период экзамен пройдет совместно с информатикой. В основной – с химией.

Подать заявления на участие в ГИА для одиннадцатых классов нужно до первого февраля.

Для 9 класса

Основной государственный экзамен для выпускников девятых классов так же будет состоять из трех этапов. С 21 апреля по 16 мая пройдет досрочный.

Основная фаза ОГЭ состоится с 22 мая по 30 июня. Дополнительная часть стартует 7 сентября, а закончится уже 21.

Для учеников девятых классов есть время подать заявления на участие в ГИА до первого марта.

https://www.cheltv.ru/stali-izvestny-daty-provedeniya-ege-oge-i-gve-v-2020-godu/