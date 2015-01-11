На подготовку Челябинской области к зиме выделили 1,6 млрд

На модернизацию и подготовку коммунальных объектов Челябинской области к предстоящей зиме предусмотрено более 1,6 млрд рублей – по поручению главы региона Алексея Текслера в 2019 году выделено почти в два раза больше средств, чем в прошлом – 763,1 млн.

Еще 849,8 млн рублей выделено из местных бюджетов и средств предприятий ЖКХ. В четырех муниципалитетах Челябинской области в сентябре уже стартовал отопительный сезон. Средний уровень готовности области к зиме составил около 97%. Глава региона Алексей Текслер поставил перед руководителями муниципалитетов задачу подготовиться к подаче тепла.

«Вопрос не в количестве котельных, а в повышении эффективности энергосистемы в целом. Если есть ветхие сети, никакого тарифа не хватит, чтобы все это функционировало. Эти проблемы надо решать. Прошу провести полную ревизию и наметить пути решения. Поработайте над схемами теплоснабжения. Главам муниципальных образований необходимо устранить замечания Ростехнадзора и обеспечить получение паспортов готовности к отопительному сезону», – подчеркнул Алексей Текслер.

Традиционно отопительный сезон в Челябинской области начинается в конце сентября – начале октября. В отдельных районах он уже стартовал. Раньше всех тепло появилось в социальных объектах и жилых домах начал Кусинский район – с 3 сентября.

В этот же период начали подключение к теплу школ и детсадов в Усть-Катаве, Катав-Ивановске, Трехгорном. По заявкам руководителей подают тепло в отдельные детские сады в Челябинске, Верхнем Уфалее, Аргаяшском районе. И. о. главы Минстроя Виктор Тупикин рекомендовал муниципалитетам оперативно реагировать на заявки о подключении к теплу соцобъектов.

Но в некоторых районах области есть отказы собственников ведомственных котельных от дальнейшего теплоснабжения домов и социальных объектов. Региональный Минстрой включает их в областной перечень неэффективных котельных. До конца 2019 года планируется заменить не менее пяти неэффективных котельных: Аргаяшском и Саткинском районах, в Копейском, Карабашском и Троицком городских округах.

«Мы направили обращение главам с просьбой незамедлительно реагировать на новые отказы собственников котельных и информировать нас, чтобы мы совместно могли определить оптимальные варианты альтернативного теплоснабжения, обеспечить привлечение средств инвесторов и при необходимости предусмотреть финансирование в рамках областных программ», – сообщил Виктор Тупикин, добавив, что главы предупреждены о персональной ответственности за подготовку к зиме.

https://dostup1.ru/economics/Na-podgotovku-Chelyabinskoy-oblasti-k-zime-vydelili-16-mlrd_119864.html