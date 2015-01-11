В кадровый резерв Текслера попали 30 человек

В кадровый резерв правительства Челябинской области попали 30 человек из 3 тыс. желающих – эти люди обладают наиболее высоким уровнем потенциала развития лидерских качеств и управленческих компетенций.
Итоги экспериментального кадрового проекта «Команда Челябинской области», которому в конце июня дал старт глава региона Алексей Текслер, накануне подвели в региональном правительстве. Его участниками стали 3 тыс. человек, в финал допустили 274 кандидата, лишь 30 из них признаны достойными влиять на судьбу южноуральского региона.
В рамках конкурса участники давали профессиональное интервью и представляли свои интересные социальные инициативы. Все победители будут включены в резерв управленческих кадров Челябинской области и вовлекаться в программы профессионального развития и стажировки, экспертного сопровождения.
Один из победителей проекта – Владимир Шамне – уже назначен и вступил в должность заместителя главы Челябинска по градостроительству, еще один из победителей – Евгений Курилов – согласован для назначения на должность заместителя министра, начальника управления регионального министерства строительства и инфраструктуры.
https://dostup1.ru/politics/V-kadrovyy-rezerv-Texlera-popali-30-chelovek_119994.html
Ключевые теги: Текслер, команда Южного Урала, назначения.
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