В Озерске стартовала подготовка к Всероссийскому чемпионату WorldSkills Hi-Tech

Тренировки по компетенциям «Лабораторный химический анализ» и «Мехатроника» проходят на базе центральной заводской лаборатории и Озерского технического колледжа. Среди участников компетенций — представители ядерно-оружейного комплекса (ФГУП «ПО «Маяк»), топливного дивизиона и «Атомредметзолото».

Отборочные этапы проходят в форме соревнований. Ребята ежедневно получают задания, а эксперты следят за правильным выполнением каждого из них.

— Нынешний состав очень сильный: ребята уже прошли дивизиональный отбор, приняли участие в отраслевом чемпионате AtomSkills и даже вошли в число победителей и призеров, — рассказала Юлия Разина, главный эксперт отраслевого чемпионата AtomSkills (компетенция «Лабораторный химический анализ»). — Они должны привыкнуть к ситуации постоянной борьбы друг с другом, научиться концентрироваться и ориентироваться во времени.

Денис Ермолаев, представитель АО «ТВЭЛ», ПАО «МСЗ», эксперт по компетенции «Мехатроника», приехал в Озерск вместе со своей командой.

— Наши ребята подготовлены хорошо, — говорит Денис. — Они уже прошли подготовку во время отраслевых чемпионатов. Я думаю, что шансы выйти в сильнейшие у них вполне реальные.

По итогам тренировок в обеих компетенциях будут выбраны самые сильные представители. Именно они получат возможность представить свою профессию на всероссийском уровне.

Информационная служба ФГУП "ПО "Маяк"

https://www.po-mayak.ru/press_center/press/news_mayak/v_ozerske_startovala_podgotovka_k_vserossiyskomu_chempionatu_worldskills_hi_tech/