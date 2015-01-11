Правительство Челябинской области сложило полномочия после официального вступления в должность губернатора Алексея Текслера.
Члены правительства продолжат исполнять обязанности до формирования нового состава.
Победивший на выборах губернатора Текслер 20 сентября вступил в должность, церемония инаугурации прошла в Челябинском государственном академическом театре драмы имени Наума Орлова.
По данным областной избирательной комиссии, самовыдвиженец Алексей Текслер набрал более 69% голосов избирателей, выборы были признаны состоявшимися и действительными.
В марте президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Бориса Дубровского и назначил врио главы региона первого замминистра энергетики РФ Алексея Текслера.
https://dostup1.ru/politics/Pravitelstvo-Chelyabinskoy-oblasti-slozhilo-polnomochiya_120148.html
Ключевые теги: Челябинская область, Текслер, правительство области, сложение полномочий.
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