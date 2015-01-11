На Южном Урале растет число заболевших ОРВИ

В Челябинской области растет число заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями.

«За 38 неделю (16-22 сентября) 2019 года уровень заболеваемости ОРВИ был ниже эпидемического порога на 13%, но выше уровня предыдущей недели на 19%», – сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Отмечается циркуляция вирусов парагриппа, рино- и аденовирусной инфекции. Вирус гриппа не выявлялся.

Медики призывают южноуральцев пройти вакцинацию против гриппа. «Для выработки иммунитета организму необходимо не меньше месяца после введения вакцины, поэтому наиболее эффективно поставить прививку именно сейчас, до начала подъема заболеваемости респираторными инфекциями», – говорится в сообщении.

Бесплатно вакцину введут детям от шести месяцев, работникам медицинских и образовательных организаций, транспорта и коммунальных организаций, призывникам, студентам, беременным, гражданам старше 60 лет и с хроническими заболеваниями.

Противопоказаниями являются аллергия на вакцину или ее компоненты, а также сильная реакция или осложнение на предыдущее введение вакцины против гриппа. Специалисты отмечают, что после прививки возможно повышение температуры тела или покраснение в месте инъекции. Это не опасно и должно пройти самостоятельно через несколько дней, заверили в Роспотребнадзоре. При ощутимом ухудшении самочувствия необходимо обратиться к врачу.

https://dostup1.ru/medicine/Na-Yuzhnom-Urale-rastet-chislo-zabolevshih-ORVI_120271.html