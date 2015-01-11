Ад для метеозависимых

В пятницу, 27-го сентября, метеозависимые люди могут почувствовать влияние сильнейших магнитных волн. Буря будет иметь уровень G2, достигать шести баллов из десяти и продлится больше суток – до вечера 28-го сентября.

В воскресенье, 29-го сентября вспышки на Солнце ослабнут до пяти баллов, но по-прежнему будут оказывать сильное влияние на самочувствие людей.

Лишь 30 числа всплески прекратятся, однако магнитосфера в этот день останется возбужденной.

У метеозависимых пациентов в дни магнитных бурь наблюдаются перепады настроения, головные голи и скачки давления. Врачи советуют воздержаться от физических нагрузок и дальних поездок. Лучше отдать предпочтение спокойному отдыху и неспешным прогулкам.

Считается, что в эти дни небесное светило может оказывать влияние не только на людей и животных, но и на технику. Аппаратура может выходить из строя или давать неверные показания. Возможны даже перебои со связью.

https://www.cheltv.ru/ad-dlya-meteozavisimyh-eksperty-rasskazali-o-magnitnyh-buryah-v-kontse-sentyabrya/