Объем вредных выбросов в атмосферу Челябинска к 2024 году снизится в десять раз

В Челябинске состоялась расширенное заседание коллегии Росприроднадзора, в котором принял участие губернатор региона Алексей Текслер. Он презентовал комплекс мероприятий, реализуемых в рамках федерального проекта «Чистый воздух».

В рамках проекта «Чистый воздух» в регионе реализуется комплексный план мероприятий по снижению загрязняющих выбросов. Это координация экологической работы с промышленными предприятиями, модернизация транспортной инфраструктуры, снижение выбросов от объектов накопленного ущерба. Особое внимание уделяется работе по мониторингу состояния атмосферного воздуха и применению системы сводных расчетов, а также озеленению городских пространств.

По прогнозам, будет достигнут экологический эффект снижения валовых выбросов к 2024 году возрос по Магнитогорску с 8,27% до 20,03%, а по Челябинску – с 3,92% до 38,77%.

Отдельно Алексей Текслер остановился на повышении в регионе экологической эффективности общественного транспорта. Этого его перевод на экологичные виды топлива, обновление подвижного состава и контактной сети электротранспорта, модернизация дорожной инфраструктуры.

«Дело это затратное, поэтому планируем использовать все источники. На первом месте частные средства за счет использования механизмов государственно-частного партнерства, а также средства федерального бюджета при софинансировании из регионального бюджета. Мы ведем переговоры с крупными инвесторами, институтами финансирования, уже начали создавать газозаправочную инфраструктуру для автобусов и техники на газомоторном топливе. Приступили к формированию нового стандарта перевозки граждан», – отметил Алексей Текслер.

Кроме того, в Челябинске продолжается рекультивация городской свалки, автоматизация и расширение системы мониторинга атмосферного воздуха. Также реализуются областные госпрограммы «Зеленый город» по восполнению и улучшению качественного состава зеленых насаждений городов.

https://uralpress.ru/news/sreda-obitaniya/obem-vrednyh-vybrosov-v-atmosferu-chelyabinska-k-2024-godu-snizitsya-v-desyat