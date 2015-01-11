В гостях у ВВС

Говорят, сегодня невозможны никакие глобальные «военные тайны» в связи с тотальной «цифровизацией» общества. Любое событие тут же становится достоянием общественности благодаря блогерам, твиттерам и прочим «фейсбукерам».

Правда, заблуждаться, что «то ли дело раньше» - не приходится.

И в нашем недалеком прошлом многие секреты становились секретами Полишинеля.

Авария 1957 года на «Маяке» не стала исключением. Конечно, отсутствие официальной информации создало почву для огромного количества слухов и кривотолков.

Вот фрагмент письма, датированного 20 февраля 1962 года:

«Люсик! Уже я в Екатеринбурге, то бишь в Свердловске. Уже на подъезде ощутил я влияние стронция-90, потому что запахло гарью, и настроение резко ухудшилось, в самом же городе, как говорят, махровым цветом расцвела радиация, и люди мрут как мухи. За окном - мерзкая мелкая дрянь падает с неба, и все "миниатюрные" артисты бегают по магазинам и ищут противорадиационные шмотки…»

Автор этик строк – Владимир Семенович Высоцкий, похоже, попал под «обаяние» мифотворцев. Впрочем, возможно, что написано это в том же юмористическом духе, что и остальное:

«Поселили в гостинице "Большой Урал" в маленький номер с мизерными удобствами и с новым артистом Рудиным (бывший Зильберштейн). Он - ничего себе - тихий, слушает песни и не пахнет майором. Скоро пойдем на спектакль.

Теперь по порядку. Сели в поезд. Гарик приехал провожать. Рассказал, как ему тяжело, как он влюблен в демонстрационный зал ГУМа, как ему хорошо под татаро-монгольским игом, спел "Бабье лето" и я уехал.

Все шло как обычно: пьянь у мужиков (кроме меня), вязание у баб, гитара с песнями у меня. Все пленились блатными песнями, особливо "Татуировкой", звали выпить, но я придумал грациозную версию: сказал, что у меня язва, печень, туберкулез, астения и перпетуум мобиле. Отстали.

Сосед мой по койке напился и ходил все утро больной. И я ему рассказал, как прогоняют колотунов. Прогнал и воспылал ко мне уважением. Спесивый я, правда! Видел тебя во сне. И ведь понимаю, что бесперспективно, а пригрезилось. И баклажанная икра тоже... Бонд и мсё.

Лапик! Любимый! Не хулигань, не пей, не болей, не рожай и не переходи улицу в недозволенных местах, помни мои наказы и пиши. Целую.

Засим - с пожеланием счастья в твоей ярко цветущей жизни, с приветом к тебе.

Вовка Высоцкий»

Письмо это было адресовано второй жене – Людмиле Абрамовой. Впрочем, женой она ему тогда еще не была. Владимир Семенович в это время находился в Свердловске на гастролях с московским Театром миниатюр, в котором он тогда служил. Строки процитированного письма мы обнаружили в музее Высоцкого в Екатеринбурге.

Признаюсь, я несколько опасался идти сюда, ожидая увидеть экспозицию в виде десятка растиражированных фотографий.

Мои ожидания были обмануты. И я этому чрезвычайно рад.

Музей расположен на двух этажах бизнес-центра «Высоцкий». Создателям экспозиции удалось передать атмосферу 1960-1980-х годов через огромное количество артефактов того времени.

Первое, что бросилось в глаза – публика, публика разного возраста и разных национальностей, объединенная своим отношением к поэту и актеру, ставшему в свое время живым гимном внутренней свободы.

Среди экспонатов – множество вещей, принадлежавших Высоцкому. Как удалось организаторам музея все это добыть остается только гадать. Здесь и две гитары, на которых играл Владимир Семенович, и множество черновиков текстов его песен, написанных его рукой, среди которых и последнее стихотворение, посвященное Марине Влади, торопливо набросанное на двух сторонах бланка парижского туристического агентства 11 июня 1980 года, за полтора месяца до смерти:

И снизу лед, и сверху. Маюсь между.

Пробить ли верх иль пробуравить низ?

Конечно, всплыть и не терять надежду,

А там - за дело, в ожиданьи виз.

Лед надо мною, надломись и тресни!

Я весь в поту, как пахарь от сохи.

Вернусь к тебе, как корабли из песни,

Все помня, даже старые стихи.

Мне меньше полувека - сорок с лишним,

Я жив, двенадцать лет тобой и Господом храним.

Мне есть что спеть, представ перед Всевышним,

Мне есть чем оправдаться перед ним.

Нашел здесь свое пристанище и легендарный «мерседес». Говорят, в свое время обнаружили его где-то в Грузии, а поскольку он прошел уже через многие руки, то был в печальном состоянии. Восстановили.

Здесь и старинные иконы, которые собирал Высоцкий, и кольцо с бриллиантом, подаренное им Марине Влади, и ручка с золотым пером, которую Марина подарила Владимиру, и «Золотая пальмовая ветвь» (главная награда Каннского кинофестиваля), врученная Марине Влади за роль в фильме «Королева пчел». За стеклянной выгородкой воссоздан номер гостиницы «Большой Урал», в котором останавливался поэт во время своих гастролей... Всего не перечислить.

Около сорока экспонатов были приобретено на аукционе. Есть информация, что оригинал последнего стихотворения куплен на аукционе Drouot за 200 тысяч евро, а посмертная маска Владимира Высоцкого – за 55 тысяч.

Понятно, что организаторы музея вложили немалые средства в создание этой уникальной экспозиции. Но есть и нематериальная сторона этого вопроса. Чувствуется, что всё здесь сделано с такой любовью к Владимиру Семеновичу, с такой сердечной теплотой и участием, что хочется возвращаться сюда снова и снова, чтобы не спеша окунуться в то время, когда сам впервые услышал песни Высоцкого, и словно побывать у него в гостях…

Александр Волынцев.