Кыштымец получил больше 11 лет «строгача» за покушение на продавщицу

Житель Кыштыма получил крупный срок за разбойное нападение на магазин и покушение на убийство продавца – 31-летний мужчина, раскаивавшийся в ходе следствия, на суде своей вины не признал.

Напомним, инцидент, в котором потерпевшая чудом выжила, произошел в ноябре 2018 года: пьяный мужчина дождался продавщицу в тамбуре торгового павильона «Фарт» и, когда женщина вышла из торгового зала, потребовал у нее денег, а потом буквально искромсал ножом. «Он нанес женщине ножом восемь ударов в область живота, два – в область кистей рук и один – в спину, то есть, в том числе, в расположение жизненно важных органов человека. При этом он осознавал, что своими действиями может причинить тяжкий вред ее здоровью и в последующем смерть», – говорится в сообщении Кыштымского горсуда.+

Умысел на убийство не был доведен до конца, поскольку потерпевшая стала кричать и звать на помощь. Кроме того, женщине была оперативно оказана медицинская помощь.

Местный житель признан виновным в покушении на убийство, сопряженном с разбоем и разбое с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Сам он в ходе судебного разбирательства виновным себя в совершении инкриминируемых ему преступлений не признал.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 11 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года.

Приговор не вступил в законную силу.

https://dostup1.ru/society/Kyshtymets-poluchil-bolshe-11-let-strogacha-za-pokushenie-na-prodavschitsu_120382.html