Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 03.10.2019 г

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
1. Сегодня четверг 03 октября 2019 года
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была 9 град. С
• атмосферное давление 742 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 64 %
• ветра Южный 1 м/с
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП, без пострадавших.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения Адреса Время отключения
1 В сетях холодного водоснабжения Семенова 16 с 8 до окончания
Дзержинского 59 –п.1-7 с 8.30 до окончания
К. Маркса 22 -7п, Ленинградская 4 с 9 до 12 часов
Монтажников 60 с 9 до 15 часов
2 В сетях электро-снабжения - нет
3 В сетях горячего водоснабжения и отопления
Семенова 16 с 8 до окончания
Дзержинского 59 –п.1-7 с 8.30 до окончания
Калинина 11 с 8 до 12 часов
К. Маркса 8- п.1, К. Маркса 22 –п.7, К. Маркса 32 –п.6, с 9 до 12 часов
Октябрьская 40 – п.2, Ленинградская 4, Комсомольский пр-д 5 с 9 до 12 часов
Победы 17,46,53,55, Уральская 22 с 9 до 12 часов
Монтажников 60 с 9 до 15 часов
Музрукова 41 с 10 до 13 часов
2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.
2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.
2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.
2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).
2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,10
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,09
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,08
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,09
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10
Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2.10. Обстановка на водных объектах:
Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.
2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 03 октября 2019 года
1. Природные ЧС: не прогнозируется.
Метеорологическая обстановка: погоду в Челябинской области будет определять
атмосферный фронт высокого давления. Челябинская область переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, отдельные порывы до 14 м/с, днем 7-12 м/с , отдельные порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью плюс 4-9º, в низинах до минус 1º, днем плюс 12-17º.
ОЯ: не прогнозируются.
НЯ: отдельные порывы 15-20 м/с
3.4.1 Паводковая обстановка: в норме.
3.4.2 Лесопожарная обстановка: чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,2).
3.5. Техногенные ЧС:
3.5.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а так же гололеда и нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима.
3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,4). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей.
3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей).
3.6. Биолого-социальные ЧС:
3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).
3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: В связи с повышением среднесуточной температурой воздуха прогнозируется снижение заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями.
3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.
3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 176 обращений.