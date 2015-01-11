В Челябинской области остановят застройку на берегах озёр

8 октября, глава Челябинской области Алексей Текслер провёл совещание на тему развития рекреационного потенциала озёр. Губернатор подчеркнул, что необходимо прекратить частную застройку берегов водоёмов.

Челябинска область богата озёрами. Но из-за того, что долгое время природные территории должным образом не контролировались, возникло множество экологических проблем.

Алексей Текслер сообщил, что озёра необходимо восстанавливать, чтобы привлекать инвесторов и развивать выездной туризм. Для этого необходимо:

Восстановить инженерную и коммунальную инфраструктуру,

Остановить загрязнение,

Наладить систему постоянного мониторинга состояния озёр,

Остановить частную застройку берегов,

При необходимости придать территориям охранный статус.

Губернатор акцентировал внимание на том, что водоёмы в Челябинской области должны приносить выгоду местным жителям и туристам, а не коммерческим структурам. Глава региона дал соответствующие поручения ответственным лицам.

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