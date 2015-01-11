В Челябинской области остановят застройку на берегах озёр

8 октября, глава Челябинской области Алексей Текслер провёл совещание на тему развития рекреационного потенциала озёр. Губернатор подчеркнул, что необходимо прекратить частную застройку берегов водоёмов.
Челябинска область богата озёрами. Но из-за того, что долгое время природные территории должным образом не контролировались, возникло множество экологических проблем.
Алексей Текслер сообщил, что озёра необходимо восстанавливать, чтобы привлекать инвесторов и развивать выездной туризм. Для этого необходимо:
Восстановить инженерную и коммунальную инфраструктуру,
Остановить загрязнение,
Наладить систему постоянного мониторинга состояния озёр,
Остановить частную застройку берегов,
При необходимости придать территориям охранный статус.
Губернатор акцентировал внимание на том, что водоёмы в Челябинской области должны приносить выгоду местным жителям и туристам, а не коммерческим структурам. Глава региона дал соответствующие поручения ответственным лицам.