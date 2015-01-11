Южноуральцев предупредили о возможном завозе поддельной красной икры

Жителей Челябинской области предупреждают, что в регион могли завезти фальсифицированную красную икру – ее, как правило, продают через Avito.

В ведомстве сообщили, что коллеги из Камчатского края и Чукотского АО расследовали факты продажи в интернет-сервисе частных объявлений икры, которая произведена либо на несуществующих предприятиях, либо в упаковке, которая не свойственная заявленному производителю.

«Так, на указанном сервисе размещена информация о продаже икры лососевой зернистой, изготовителем продукта, согласно маркировке, является ООО “Камчатские деликатесы”, г. Петропавловск-Камчатский ул. Ленина, 38, и икры лососевой зернистой (расфасовка Камчатка), изготовителем продукта, согласно маркировке, является «Тунгутун». Установлено, что эти юридические лица, по данным ИФНС России, отсутствуют», – приводится пример в сообщении.

Еще одно объявление гласит, что изготовителем икры лососевой зернистой является ЮЛ – ООО «Заря», Камчатский край, п. Крутогоровский. «Согласно представленному на сайте удостоверению качества у икры лососевой зернистой истек срок годности, а на изображении тары отсутствует маркировка. Следовательно, рыбопродукция является опасной и не может находиться в обороте», – добавляют в Россельхознадзоре.

Есть объявления о продаже икры лососевой зернистой (кеты) в таре по 250 граммов. Изготовителями продукта, согласно маркировке, являются ООО «Кристалл», Камчатский край, с. Соболево и ООО «Устькамчатрыба» Камчатский край, пгт Усть-Камчатск. Такие предприятия существуют, но они не выпускают продукцию в данном весе, в такой упаковке и с такой маркировкой. Все это свидетельствует о фальсификации продукции.

При покупке дорогостоящего продукта надзорный орган просит граждан быть внимательным, чтобы не купить подделку или фальсификацию.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouraltsev-predupredili-o-vozmozhnom-zavoze-poddelnoy-krasnoy-ikry_120902.html